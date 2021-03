Fluxys gaat nieuwe gasterminal bouwen en uitbaten in noorden van Duitsland

De beheerder van het Belgische gasnetwerk Fluxys gaat in Stade, in het noorden van Duitsland, meewerken aan de bouw en exploitatie van een LNG-terminal, zo blijkt woensdag uit een persbericht. De terminal voor vloeibaar aardgas wordt ontwikkeld door Hanseatic Energy Hub en Fluxys werd gekozen als industriële partner. Financiële details zijn niet meegedeeld.

De LNG-terminal creëert een extra ingangspunt voor de grootste gasmarkt in Europa, klinkt het. Bovendien sluit de terminal ook aan op de bestaande industriële cluster in Stade, die in de buurt van de haven van Hamburg ligt.

De terminal past ook in de geplande energietransitie van Duitsland, waarbij de stroomproductie niet langer via kernenergie of met steenkool of bruinkool zal gebeuren. Daarnaast kan LNG ook dienst doen als alternatieve brandstof voor de scheepvaart en het zwaar vervoer. Het project wil nagenoeg CO2-neutraal zijn door de restwarmte van de lokale industrie te gebruiken voor het hervergassingsproces.

Tot slot kunnen dankzij de terminal ook de bevoorradingsroutes van aardgas worden gediversifieerd. Rusland is een belangrijke leverancier van aardgas in Duitsland; hiermee wordt de concurrentie aangewakkerd.

Groeien in Europa

“Voor Fluxys creëert het project een opportuniteit om zijn groeiambitie in Europa waar te maken en zijn aanwezigheid in Duitsland te versterken en te diversifiëren”, aldus het bedrijf in het persbericht.

Bij Hanseatic Energy Hub klinkt het dat men op zoek was naar ‘een industriële partner van wereldklasse’ om mee te stappen in de ontwikkeling van het project en de terminal op lange termijn te exploiteren. “Met Fluxys hebben we die gevonden.” Het Belgische bedrijf heeft al dertig jaar ervaring met LNG-terminals, onder meer in de haven van Zeebrugge. Fluxys is ook al bijna tien jaar actief in Duitsland.

De bedoeling is dat de LNG-installatie in Stade vanaf 2026 een hervergassingscapaciteit heeft van 12 miljard kubieke meter per jaar.