Duitse inlichtingendienst beschouwt AfD als verdachte organisatie

De binnenlandse inlichtingendienst van Duitsland (BfV) heeft de rechts-populisitische oppositiepartij AfD (Alternative für Deutschland) ingeschaald als mogelijk extremistisch. De hele partij wordt als verdacht beschouwd en kan voortaan door de inlichtingendienst in de gaten worden gehouden.

Dat heeft het blad Der Spiegel woensdag gemeld en de informatie is ook bevestigd aan andere media.

Volgens het Duitse persbureau dpa heeft Thomas Haldenwang, de voorzitter van de nationale inlichtingendienst, woensdag de regionale kantoren via een videoconferentie op de hoogte gebracht van de beslissing. Er wordt geen officiële bevestiging gegeven van de informatie.

Op twee na grootste partij

AfD is de op twee na grootste partij in het nationale parlement, en is daarmee ook de grootste oppositiepartij. AfD werd in 2013 gesticht als eurokritische partij, maar evolueerde, onder meer door de vluchtelingencrisis in 2015, tot een antimigrantenpartij. Intussen heeft de partij parlementsleden in alle zestien Duitse deelstaten. In de meeste regio’s in het oosten van Duitsland haalt de partij meer dan twintig procent van de stemmen.

De beslissing komt nauwelijks een half jaar voor de Duitse parlementsverkiezingen, die op 26 september moeten plaatsvinden.

AfD-voorzitter Tino Chrupalla heeft het nieuws al “schandalig” genoemd. “Hoewel de overheid die beslissing niet mag bekendmaken, wordt er toch informatie naar de media verspreid om de democratische strijd ten nadele van AfD te beïnvloeden”, zegt hij.