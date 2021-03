Ryanair dringt opnieuw aan op verlaging luchthaventaksen

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft woensdag het sociaal akkoord voor het cabinepersoneel dat de christelijke vakbond dinsdag aankondigde, bevestigd. Ze dringt er nog eens bij de regering op aan om in deze coronatijden de luchthaventaksen te verlagen.

Ryanair bevestigt dat dankzij het akkoord de banen van 176 stewards en stewardessen gered zijn. “De overeenkomst van vier jaar omvat een bescheiden loonsverlaging van 8 procent, die gepaard gaat met productiviteitsverbeteringen en jobbescherming”, zo staat in een persbericht van de luchtvaartmaatschappij.

De directie en de vakbonden hadden vorig najaar al een akkoord bereikt voor de piloten. Ook daar vielen geen ontslagen, in ruil voor een looninlevering van 20 procent.

Negen maanden onderhandelen

De onderhandelingen voor het cabinepersoneel sleepten negen maanden aan, maar konden de voorbije dagen dan toch worden afgerond. De loonsverlaging geldt volgens de vakbonden voor de hogere looncategorieën. In ruil krijgen de betrokken werknemers negentien extra dagen betaalde vakantie, en Ryanair heeft beloofd vijftig contracten van bepaalde duur om te zetten in contracten van onbepaalde duur.

“Deze akkoorden bewijzen dat de piloten en het cabinepersoneel bereid zijn om samen te werken met de directie tijdens de COVID-19-crisis, aldus Ryanair. “Ze bieden Ryanair een kader om de activiteiten tijdens de crisis te flexibiliseren en een pad richting herstel eens de activiteiten de komende jaren weer naar hun normale peil zullen terugkeren.”

Ryanair maakt van de gelegenheid gebruik om de Belgische regering nog eens te vragen om snel werk te maken van lagere kosten om gebruik te maken van de Belgische luchthavens. “Dit om duizenden banen te redden, de Belgische toeristische industrie te beschermen en het herstel van het passagiersverkeer tijdens de zomer van 2021 en ook nadien te stimuleren”, aldus de budgetvlieger.

Ryanair is in België actief op de luchthavens van Charleroi en Zaventem, goed voor in totaal circa 500 werknemers.