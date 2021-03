Elk land heeft zijn Mohamed Ihattaren: is het wel verstandig om toptalenten al op jonge leeftijd op te hemelen?

In Nederland laait de discussie weer op of het verstandig is om voetballers al op jonge leeftijd op te hemelen. Het is de keerzijde van de medaille voor jonge talenten. Lof in overvloed, maar daardoor moeten ze opboksen tegen extra druk. De jonge Mohamed Ihattaren (19) staat in Nederland bekend als een groot talent, maar afgelopen weekend werd hij uit de selectie geweerd omdat hij zich niet professioneel had gedragen. Zo heeft elk land wel z’n eigen Ihattaren.