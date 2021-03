King Jouet neemt nu ook Zwitserse winkels van Maxi Toys over

Zes maanden nadat de Franse speelgoedketen King Jouet de Belgische en Franse activiteiten van Maxi Toys deels heeft overgenomen, neemt hij ook de zes Zwitserse Maxi Toys-winkels over. Dat meldt het bedrijf woensdag. King Jouet beschikt al over vijftien winkels in Zwitserland. De zes Maxi Toys-winkels die nu overgenomen worden zullen voortaan ook King Jouet heten.

In ons land en Frankrijk blijven de twee merken echter wel naast elkaar bestaan, meldt de overnemer.

King Jouet nam in augustus vorig jaar 22 van de 54 Belgische winkels over, en in Frankrijk werden 95 van de 129 winkels gered.

De Franse keten is in handen van de familie Gueydon.