50 jaar geleden maakte ‘Jempi’ Monseré fatale val in kermiskoers, nu krijgt ‘rijzende ster van peloton’ eindelijk eigen standbeeld

Vijftig jaar na zijn fatale val wordt Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré gehuldigd met een standbeeld in zijn thuisstad Roeselare. En of hij een grote kampioen was. Zoals een engel klapwiekend ten hemel stijgt, zo demarreerde de jonge Monseré begin jaren 70 richting de zon. Om dan, op een ijzige maandag, met een keiharde klap op de grond te vallen. Het was een zwarte dag in de Belgische wielergeschiedenis. Iedereen, van Eddy Merckx tot koning Boudewijn, rouwde mee om guitige Jempi.