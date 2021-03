Hongaarse regeringspartij Fidesz van Victor Orban stapt uit Europese fractie

De Hongaarse premier Viktor Orban trekt de dertien Europarlementsleden van zijn partij Fidesz terug uit de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Dat heeft hij aangekondigd nadat de fractie een aanpassing van het reglement had goedgekeurd die het mogelijk maakt om nationale delegaties te schorsen of uit te sluiten.

Vandaag besloot 84 procent van de Europese Volkspartij (EVP) de partijregels aan te passen. Het is nu mogelijk om een hele partij uit de fractie te zetten en niet langer één persoon. Volgens Orban is dit een directe aanval op zijn partij en kiezers en daarom stapt hij uit de fractie. “Het is ondemocratisch, onrechtvaardig en onacceptabel” , schrijft Orban in een brief naar EVP-voorzitter Manfred Weber.

Met het vertrek van de parlementsleden van Fidesz wordt de EVP-fractie met dertien zetels verminderd tot 174 leden. Daarmee blijft de formatie van christendemocratische en conservatieve partijen wel ruimschoots de grootste politieke formatie in het Europees Parlement. De socialistische familie is 145 leden sterk.

De EVP had Fidesz al in maart 2019 geschorst als partijlid, niet toevallig net voor de Europese verkiezingen. Deze actie bespaarde fractieleider Manfred Weber menig lastig debat tijdens de verkiezingscampagne, maar praktisch betekende die zet weinig. In de EVP-fractie in het parlement, waar de politieke macht wordt uitgeoefend, draaiden de Fidesz-leden nog normaal mee.