Franse ministerraad beslist extreemrechtse beweging Génération Identitaire op te heffen

De Franse ministerraad heeft woensdag beslist de extreemrechtse beweging Génération Identitaire te laten ontbinden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin aangekondigd op Twitter.

De beweging en sommige leden “zetten aan tot discriminatie, haat en geweld” tegen personen “op grond van afkomst, ras en religie”, zo schrijft de minister. Door haar “militaire organisatie en vorm” kan Génération Identitaire beschouwd worden als een beweging met “het karakter van een privémilitie”.

Christchurch

In het ontbindingsdecreet wordt melding gemaakt van “banden met ultrarechtse groeperingen waarvan logistieke steun werd ontvangen en die een ideologie verdedigen waarin wordt opgeroepen tot discriminatie, geweld of haat uit naam van racistische theorieën of de suprematiegedachte”. Ook wordt gesteld dat Génération Identitaire donaties heeft ontvangen van Breton Tarrant, de schutter die in maart 2019 in het Nieuw-Zeelandse Christchurch 51 moskeebezoekers om het leven bracht.

Darmanin had aangekondigd dat hij Génération Identitaire wilde laten ontbinden, nadat de extreemrechtse organisatie een actie had georganiseerd om migranten te onderscheppen in de Pyreneeën. De organisatie, die bestaat sinds 2012, had zich eerder nog al laten opmerken met acties tegen de islam en migranten.

Vorige maand vond in Parijs nog een betoging plaats tegen de plannen om de beweging op te heffen. Die actie kreeg in België heel wat aandacht omdat ook Kamerlid Dries Van Langenhove, verkozen op een lijst van Vlaams Belang, aanwezig was.