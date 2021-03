Kerk en politiek op ramkoers in Cyprus bij rel over “duivels” Eurosonglied

De Cypriotisch-orthodoxe Kerk en de regering van Cyprus hebben zich uitgesproken over de rel rond de inzending van het land voor het Eurovisiesongfestival. Het lied ‘El Diablo’, Spaans voor ‘De Duivel’, van zangeres Elena Tsagrinou kreeg heel wat kritiek omdat het over de duivel gaat.

In een persbericht riep de Cypriotisch-orthodoxe Kerk dinsdagavond de regering op om het lied terug te trekken. De regering zou de keuze moeten annuleren, aldus de Kerk van Cyprus. “Vervang het door een ander lied, dat onze geschiedenis, traditie en waar wij voor staan eer aandoet”, luidt het. Een onlinepetitie tegen het lied werd al door meer dan 16.000 mensen ondertekend.

De woordvoerder van de Cypriotische president Nikos Anastasiades weigerde woensdagochtend in een tv-interview echter in te gaan op die eis. Hij benadrukte het belang van artistieke vrijheid. “Het gaat om een muziekwedstrijd, laten we er geen onnodige dimensies aan toevoegen”, klonk het.

Het Eurovisiesongfestival, dat vorig jaar uitgesteld werd vanwege de coronapandemie, zal plaatsvinden tussen 18 en 22 mei in Rotterdam.