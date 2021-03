Vrancken opgetogen over verlengingen bij KV Mechelen: “Ik weet wat ik aan cultuurbewaker Kaya heb”

Hoewel de seizoensontknoping nog moet volgen, is KV Mechelen al volop met de kern voor volgend seizoen bezig. Zo werden deze week de contracten van seizoensrevelatie Sandy Walsh (25) en aanvoerder Onur Kaya (34) verlengd. Coach Wouter Vrancken ziet het graag gebeuren. “Mijn spelers beseffen dat het gras niet altijd groener is aan de overkant.”

Walsh had nog een verbintenis tot 2022 en tekende dinsdag bij tot medio 2025. Woensdag volgde ook Kaya met een verlenging tot eind volgend seizoen. Zo kreeg Vrancken waar hij enkele weken geleden al de voorzet voor gaf. De Mechelse T1 hoopte zijn aanvoerder, ondanks de beperkte speelminuten, aan boord te kunnen houden. “Ik houd van beroemde quotes uit de sport, en eentje van Muhammad Ali - The fight is won or lost far away from witnesses - behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights – is op Onur van toepassing. Het wedstrijdgebeuren is slechts een klein percentage van het vele werk dat eraan voorafgaat. Ik weet perfect wat ik aan Onur heb. Wanneer hij invalt, geeft hij zich helemaal, en daarnaast is hij een belangrijke schakel in de groepsdynamiek langs het veld. Hij is een cultuurbewaker binnen de selectie. Veel jongeren kijken naar hem op, en dan spreek ik niet alleen over Aster (Vranckx, red.) en Issa (Kabore, red.).”

Hoopt Vrancken dat nu ook andere cultuurbewakers als De Camargo, Defour en Bijker hun aflopende contract verlengen? “Die gesprekken zijn alleszins aan de gang. Ik heb de indruk dat iedereen zich goed voelt binnen onze manier van werken. Mijn spelers beseffen wat ze in handen hebben, en dat het gras niet altijd groener is aan de overkant.”

“Onze voet opnieuw naast die van Genk zetten”

Tussen alle contractbesprekingen door wordt er uiteraard ook gevoetbald. Om te beginnen de kwartfinale in de beker donderdagavond (18u) op het veld van Racing Genk. “In onze jongste competitiematch tegen hen (die op 0-0 eindigde, red.) hebben we getoond dat we onze voet naast die van Genk kunnen zetten. Dat gaan we trachten te herhalen.”

“Met de problemen van de tegenstander (Genk puurde uit zijn laatste vijf competitiematchen slechts vier punten, red.) zijn we niet zo fel bezig. Bovendien tankte het dankzij de zege tegen Charleroi (1-2) opnieuw vertrouwen. Op papier beschikt Genk over meer individuele kwaliteiten dan wij, het staat niet voor niets nog steeds in de top drie, maar we trekken ons op aan het feit dat je - op uitzondering van Club Brugge - in een goeie dag van iedereen kan winnen.”

Igor de Camargo (enkel) keert terug in de selectie. Verder rekent Vrancken op dezelfde kern die vorige zaterdag in Oostende verloor (2-0).