Clement is terug bij Club Brugge na besmetting én dagenlang afzien in quarantaine aan zee: “Ik ben nog nooit zo ziek geweest”

Twee weken afgezonderd in zijn appartement aan zee, terwijl hij elke training en match voorbereidde én doodziek was. Philippe Clement is hersteld van Covid-19 en zag ook enkele sleutelspelers terug op training. De Brugse coach waarschuwde dat jongens als Lang en Vanaken nog tijd nodig hebben na hun besmetting. “Iedereen is fysiek getest geweest. En de data waren nog niet top, maar dat is logisch.”





Neen, corona is geen lachertje. Dat kan nu ook Philippe Clement beamen, die samen met zijn technische staf en zeven spelers besmet is geweest. Ondertussen zitten enkel De Ketelaere, Rits en Horvath nog in quarantaine, Dost is geblesseerd. Alle anderen zijn beschikbaar voor de bekermatch op Standard donderdagavond. Ook Lang en Vanaken.

“Data zijn natuurlijk nog niet top”

“Sommige jongens zijn héél ziek geweest. We hebben ze allemaal fysiek getest als ze terug waren. Die data zijn natuurlijk nog niet top. 90 minuten spelen op Standard zit er voor hen nog niet in, we moeten rekening houden met hun speelminuten”, aldus Clement.

De coach staat zelf inmiddels drie dagen terug op het trainingsveld. “Het was een hectische periode. Ik ben nog nooit zo ziek geweest, maar ondertussen bleven de matchen en trainingen wel komen. Zo goed als alles heb ik gezien. Ik heb ook alles voorbereid, samen met de staf van Club NXT. Ik wil hen trouwens uitdrukkelijk bedanken: ze hebben het op alle vlakken uitstekend gedaan.”

Alle spelers en coaches die terugkeerden uit quarantaine, werden ook onderworpen aan een harttest. Gelukkig bleek alles in orde.

Foto: BELGA

Alleen in zijn appartement aan zee

Clement moest ook zijn vrouw en kinderen twee weken lang missen in quarantaine. Hij verbleef alleen in zijn appartement aan zee om uit te zieken. “Voor mijn televisie en laptop heb ik alles proberen regelen. Meetings, individuele gesprekken en groepsgesprekken. Voor de spelers was er eigenlijk niet zo veel veranderd”, aldus Clement.

Vanuit zijn ziekenbed zag hij hoe zijn ploeg Europees uitgeschakeld werd door Kiev. “De ontgoocheling in de kleedkamer was enorm: dat kon ik zien via de beelden die ik doorkreeg. Ik kon alles horen en zien wat er gezegd werd, en de spelers waren er niet goed van”, beaamt hij. “Ondanks al die besmettingen en de omstandigheden hadden we zowel thuis als uit de kans om te winnen. Qua inzet, mentaliteit en groepsgeest verdienen al mijn spelers een dikke pluim. De uitschakeling kwam wel hard aan, want we hadden Europese ambities. Maar iedereen is nu gebrand op die twee andere verhalen: die willen we afmaken.”

Foto: BELGA

“Extra tijd kan ik niet geven: die is er gewoon niet”

De beker en de competitie, dus. Dat Club Brugge straks kampioen wordt, lijkt door de twee straten voorsprong in het klassement de logica zelve. Maar donderdagavond staat het voor een linke verplaatsing naar Sclessin, waar de kwartfinale in één wedstrijd wordt beslecht. En aangezien Lang, Vanaken en co maar drie groepstrainingen in de benen hebben, valt het af te wachten of zij Club meteen terug bij de hand kunnen nemen.

“Extra tijd kan ik niet geven: die is er gewoon niet”, aldus Clement. “Het zijn sleutelspelers die heel belangrijk zijn voor ons. Ik ken hen enkel vragen dat het mentaal, tactisch en technisch top is. Fysiek zullen we het dan wel zien, al gaan we daar ook rekening mee houden. Andere jongens hebben ondertussen ook bewezen dat ze dat kunnen opvangen. Maar Club heeft geen 22 spelers van hetzelfde niveau. Bijna geen enkele ploeg heeft dat.”