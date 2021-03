Dragan Stojkovic neemt het roer over bij Servië

Dragan Stojkovic is vandaag aangekondigd als de nieuwe trainer van het Servisch nationaal voetbalelftal. Stojkovic moet ervoor zorgen dat Servië zich kwalificeert voor het WK2022. Onder de vorige coach Tumbakovic greep Servië na een penaltyreeks tegen Schotland naast een ticket voor het EK, dat over exact 100 dagen begint.

Stojkovic, een voormalig Joegoslavisch international, tekent een contract tot na het EK in 2024. Hij kijkt uit naar zijn periode als coach van Servië. “Er is geen grotere eer dan trainer te worden van het nationale elftal. Ik besef dat het een heel grote verantwoordelijkheid is, maar ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten als coach en in het grote potentieel van mijn ploeg.”