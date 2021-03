Befaamde Porsche van Maradona is te koop (en staat voorlopig in België)

Veilinghuis Bonhams heeft sinds vandaag een opgemerkt item te koop staan. Het gaat om de Porsche die wijlen Diego Maradona in 1992 kreeg toen hij in zijn laatste seizoen in Europa voor Sevilla speelde. In afwachting van een nieuwe eigenaar staat de Porsche in het West-Vlaamse Vichte, waar geïnteresseerden de auto kunnen bezichtigen.

Maradona was de eerste eigenaar van de Porsche toen hij die op 6 november 1992 in ontvangst nam. De sportwagen stond in die dagen symbool voor de extravagante levensstijl die de voetbalster was gaan leiden. Maradona was in Spanje neergestreken toen hij grootste successen met Argentinië en Napoli al achter zich had liggen, en nadat hij vijftien maanden geschorst geweest was voor cocaïnegebruik. In Sevilla blonk hij in één seizoen dan ook meer uit naast het veld dan erop.

Maradona werd in die periode ook aan de kant gezet door de Spaanse politie omdat hij 180 kilometer per uur gereden had met de wagen en tijdens dezelfde rit ook een stoplicht genegeerd had. De waarde van de Porsche wordt geschat op een bedrag tussen 150.000 en 200.000 euro. De veiling loopt nog tot 10 maart.