Vliegtuig moet noodlanding maken nadat piloot wordt aangevallen door... een kat

Een vliegtuig van de Soedanese luchtvaartmaatschappij Tarco Airlines heeft een noodlanding moeten maken in Khartoem, nadat de piloot werd aangevallen door… een kat.

De vlucht van de hoofdstad Khartoem naar Qatar kwam na een half uur in de problemen: een kat, die vermoedelijk aan boord was gekomen tijdens het schoonmaken en vervolgens een dutje deed in het vliegtuig, werd wakker en viel het personeel aan. De crew probeerde het dier te vangen, maar zonder succes. Gezien het gevaar dat de kat vormde voor de veiligheid, besliste de piloot daarom om het vliegtuig om te draaien en terug te keren naar Khartoum.

Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk incident zich voordoet: in 2004 werd ook een piloot van Brussels Airlines aangevallen door een kat tijdens een vlucht van Brussel naar Wenen. Dat dier was ontsnapt uit haar kooi in de bagageruimte.