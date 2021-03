Mysterie rond vervuiling in beruchte ‘Stinkvijver’ nog niet opgelost, maar Brussels Airport komt in het vizier

Steenokkerzeel / Melsbroek -

Het is nog altijd niet duidelijk wat de vervuiling in de Vogelzangvijver in Melsbroek precies heeft veroorzaakt. In het wachtbekken werd een tiental dagen geleden wit schuim en een verdachte chemische geur waargenomen. Eerst leek de boosdoener de militaire luchthaven te zijn maar nu lijkt het er toch op dat er op Brussels Airport iets serieus is fout gelopen.