Italiaanse politie dient Siciliaanse maffia klap toe

De Italiaanse politie heeft woensdag een grootschalige operatie uitgevoerd tegen de Santapaola-Ercolano clan, een onderdeel van de Siciliaanse maffia-organisatie Cosa Nostra. Twaalf arrestatiebevelen werden uitgeschreven, terwijl ook activa en vastgoed ter waarde van 80 miljoen euro in beslag werden genomen.

In totaal werden maatregelen afgekondigd tegen 23 verdachten, al heeft de Catalaanse financiële politie meer dan 300 mensen in het vizier. Twaalf arrestatiebevelen werden uitgeschreven, terwijl twee mensen onder huisarrest werden geplaatst. Fondsen en gebouwen ter waarden van 80 miljoen euro werden in beslag genomen. Het gaat onder meer om gebouwen in Emila Romagna en Apulia, maar ook om een hotel en restaurant in het Duitse Baden-Württemberg.

De maffialeden worden verdacht van illegaal gokgedrag, het witwassen van geld, belastingontduiking en fraude.