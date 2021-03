Man die bewakingsagente bespuwde tijdens pandemie krijgt acht maanden cel

Oostende - Een 47-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank acht maanden effectieve celstraf en een boete van 800 euro gekregen omdat hij in volle coronacrisis een bewakingsagente in het gezicht spuwde.

Op 24 augustus vorig jaar werd M.H. tegengehouden aan de ingang van een Oostendse Carrefour-winkel. De man stak van de grond geraapte sigaretten in zijn mond en zag er volgens een bewakingsagente zeer onhygiënisch uit. Bovendien was hij helemaal weg van de wereld. De bewakingsagente ontzegde hem de toegang tot de winkel, waarop M.H. door het lint ging en de vrouw in het gezicht spuwde. Een klant die tussenbeide kwam onderging hetzelfde lot.

Niet eerste keer voor de rechter

Omdat de feiten zich afspeelden in volle coronacrisis tilde het parket zwaar aan de feiten. Voor M.H., die niet kwam opdagen voor zijn proces, was het bovendien niet de eerste keer dat hij met het gerecht in aanraking kwam. In het verleden liep hij al veroordelingen op voor weerspannigheid, bedreigingen, slagen, vernielingen en drugsverkoop. Op het moment van de feiten in de Carrefour-winkel stond hij bovendien onder probatievoorwaarden.