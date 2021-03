Schotse premier ontkent dat ze voorganger “te grazen wilde nemen”

De Schotse premier Nicola Sturgeon ontkent dat ze Alex Salmond, voormalig Schots premier en voormalig leider van de Scottish National Party, “te grazen wilde nemen”. Ze noemt de beschuldiging van samenzwering tegen haar voorganger “absurd”. Dat zei Sturgeon woensdag voor de parlementaire onderzoekscommissie die nagaat hoe de Schotse regering omging met de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van Salmond.

Sturgeon benadrukte voor de onderzoekscommissie dat het “absoluut niet” de bedoeling was om Salmond “te grazen te nemen”. “Alex Salmond was mijn leven lang een van de mensen die het dichtst bij mij stonden”, zei Sturgeon. “Ik zou Alex Salmond nooit te grazen willen nemen (...) Als ik de klok kon terugdraaien, en een legitieme manier kon vinden waarop dit alles nooit gebeurd zou zijn, dan zou ik het doen.”

Alex Salmond, die beweert het slachtoffer te zijn van een politieke samenzwering, stapte in 2014 op als partijleider na het “nee” in het referendum over Schotse onafhankelijkheid. Salmond werd in 2018 beschuldigd van seksuele intimidatie door een politicus van de Scottish National Party, een partijmedewerker en verschillende voormalige en huidige ambtenaren van de Schotse overheid, aldus BBC. Niet alleen ontkende hij de aanklachten, hij vroeg ook een gerechtelijke toetsing van de procedure waarmee de Schotse regering de klachten behandelde. In 2019 stelde de rechter hem in het gelijk.

Een aantal weken later startte een strafzaak tegen Salmond, waarbij de politie hem dertien aanklachten van aanranding en poging tot verkrachting van de negen verschillende vrouwen ten laste legde. In maart 2020 werd hij onschuldig bevonden.

De parlementaire onderzoekscommissie werd ingesteld in januari 2020 en begon na Salmonds vrijspraak bewijsmateriaal te verzamelen over hoe de zaak was afgehandeld.