Spelers en staf Moeskroen nog niet betaald, club moet in actie schieten voor licentie

Moeskroen zit in de hoek waar de klappen vallen. Het is verwikkeld in een pittige degradatiestrijd en daar is een financieel euvel bijgekomen.

Het bestuur van Moeskroen heeft woensdag immers aan de spelers en de trainers gecommuniceerd dat de salarissen van februari momenteel nog niet kunnen worden betaald. Normaal krijgen zij hun loon in het begin van de eerstvolgende maand gestort, maar dat bleek nu (begin maart) onmogelijk. Binnen Moeskroen klinkt het dat het geld via de partnership met Lille moet komen, maar aangezien Moeskroen-eigenaar Gerard Lopez recent de Franse topclub heeft verkocht, zijn er twisten en twijfels.

Volgens Moeskroen is het contract met Lille omtrent de betaling van de lonen bindend maar wordt dat contract nu toch niet fatsoenlijk nageleefd. Pijnlijke gevolgen van de scheiding tussen beide clubs die op til staat. Hoe dan ook moet dit cashflowprobleem zo snel mogelijk van de baan zijn, om de rust in de kleedkamer te laten terugkeren – met het oog op de match van zondag tegen Standard – en om niet in de problemen te komen met de licentie. Het gaat overigens ook om de lonen van de vele Lille-huurlingen, maar binnen Moeskroen klinkt het dat alles wel snel in orde zal komen, voor de contractuele deadline van 10 maart. Lopez zal desnoods zelf wel bijpassen, zeker? (dvd)