Vooraanstaand oppositiefiguur gearresteerd in Senegal

Parlementslid Ousmane Sonko, een vooraanstaand figuur van de Senegalese oppositie, is woensdag aangehouden naar aanleiding van incidenten die voorvielen op weg naar de rechtbank. Daar zou hij verhoord worden omtrent beschuldigingen van verkrachting en doodsbedreigingen. Dat meldden zijn advocaten.

De arrestatie van Ousmane Sonko, leider van de Pastef-partij en derde in de presidentsverkiezingen van 2019, is de laatste episode van de zaak die de Senegalese politiek al een maand in beroering houdt. In februari beschuldigde een medewerkster van een schoonheidssalon, waar Sonko om een massage zou gegaan zijn om zijn rugpijn te verlichten, hem van verkrachting en doodsbedreigingen.

Woensdagochtend werd hij voor een ondervraging bij de rechter verwacht, zoals de andere betrokkenen voor hem. Maar dat liep anders af. Zijn tocht uit Dakar stond onder zware politiebewaking. Er werd traangas afgevuurd om de groepen die hem vergezelden en de groepen die zich onderweg vormden uiteen te drijven, wat leidde tot een urenlange krachtmeting tussen Sonko’s delegatie en de ordediensten op zijn route, aldus journalisten van AFP.

“We zijn op weg naar de opsporingsafdeling (van de gendarmerie). Hij is in kennis gesteld van zijn arrestatie op beschuldiging van verstoring van de openbare orde en deelname aan een ongeoorloofde demonstratie”, zei Sonko’s advocaat Sheikh Khouraissy Ba. Ook een andere advocaat van Sonko meldde diens arrestatie.