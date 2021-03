1.400 euro aan drugsgeld verdwenen uit politiecommissariaat in Menen: “We zitten erg verveeld met deze zaak”

Menen - Er is zo’n 1.400 euro aan drugsgeld verdwenen uit het politiecommissariaat in Menen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De politie zit verveeld met de zaak.

De 1.400 euro in kwestie maakte deel uit van een som van 3.000 euro die zaterdag in beslag werd genomen bij een drugsactie van politiezone Grensleie, en die in het commissariaat in Menen lag. “Dat is de normale gang van zaken: als iemand wordt tegengehouden met drugs en een som geld op zak, dan kan dat in beslag genomen worden”, aldus Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone. “Volgens de normale procedure moet het geld wel in een kluis gelegd worden, en dat is hier niet gebeurd.”

Zo verdween een deel van die 3.000 euro. “Een zaak waar we erg mee verveeld zitten”, geeft Vannieuwenhuyse toe. “De zaak wordt onderzocht en dat is goed, want wij willen ook dat dit misdrijf wordt opgelost.” Het parket neemt de zaak naar eigen zeggen “zeer ernstig en zal dit onderzoeken”.

Deze week deed een wijkagent nog zijn beklag op de sociale media over een inval in een ijssalon in de Barakken in Menen vrijdag. Daarbij verwees hij onder andere naar die gestolen 3.000 euro. “Maar de twee zaken hebben niks met elkaar te maken. Zie het een beetje als de wet van Murphy”, aldus Vannieuwenhuyse.