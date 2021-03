Internationaal Strafhof opent onderzoek naar oorlogsmisdaden in Palestijnse gebieden

Het Internationaal Strafhof in Den Haag opent een officieel onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden. Dat heeft hoofdaanklager Fatou Bensouda woensdag meegedeeld.

Het onderzoek zal zich focussen op misdaden die zouden zijn gepleegd door Israëlische strijdkrachten en autoriteiten en Palestijnse milities zoals Hamas, na 13 juni 2014. Welke verdachten het Strafhof concreet wil vervolgen, wordt op een later tijdstip beslist, aldus Bensouda.

In februari had het ICC reeds geoordeeld dat het wel degelijk bevoegd was voor de gebieden die Israël sinds 1967 bezet, zoals de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Daardoor behoorden ook processen tegen Israëlische officieren tot de mogelijkheden. Israël erkent het tribunaal niet en veroordeelde deze beslissing dan ook scherp. De Palestijnse Autoriteit trad in 2015 toe tot het Strafhof.

Bensouda zei in 2019 reeds dat ze ervan overtuigd was dat er oorlogsmisdaden waren begaan in de Palestijnse bezette gebieden en dat er een “redelijke basis was om een onderzoek in te stellen”.