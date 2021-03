De gevangengenomen Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft woensdag van zich laten horen vanuit een detentiecentrum. In een boodschap op Instagram aan zijn aanhangers verzekert hij dat “alles goed” gaat met hem.

De bekendste criticus van het Russische regime zit vast in een gevangenis in de regio Vladimir, ten noordoosten van de hoofdstad Moskou. Dat is niet ver van een strafkamp waar hij een straf van 2,5 jaar moet uitzitten.