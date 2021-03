Europese Commissie denkt aan opschorting van begrotingsregels tot 2023

Op basis van de voorlopige aanwijzingen over het economisch herstel denkt de Europese Commissie eraan de opschorting van de Europese begrotingsregels met een jaar te verlengen tot en met 2022. Pas in 2023 zouden de regels dan opnieuw van kracht worden, zo blijkt uit een mededeling die de Commissie woensdag aan de lidstaten heeft voorgelegd.

De Europese regels gebieden dat de lidstaten niet meer dan drie procent tekort op hun begroting mogen hebben en de staatsschuld onder zestig procent van het bruto binnenlands product moeten houden. Die veelbesproken normen werden in maart vorig jaar voor het eerst ooit opgeschort toen de coronacrisis losbarstte en de lidstaten zware uitgaven moesten doen om hun economie te stutten.

Zo hebben de lidstaten vorig jaar zo’n 8 procent van het bbp kunnen uitgeven aan budgettaire steun, in de vorm van extra geld voor gezondheidszorg en beschermend materiaal, maar ook aan steun voor bedrijven en zelfstandigen, tijdelijke werkloosheidsregimes en sociale en fiscale tegemoetkomingen. Daarnaast zijn er reusachtige bedragen aan overheidsgaranties in de strijd gegooid. Alles samen heeft die overheidsinspanning de inkrimping van het bbp met 4,5 procent verzacht, meent de Commissie.

En nu?

De vraag is echter hoe het verder moet nu alle lidstaten diep in het rood zijn gegaan. In een mededeling suggereert de Commissie woensdag dat de regels best opgeschort blijven tot een aantal criteria zijn ingelost. De vergelijking van de economische activiteit met de periode voor de crisis zou daarbij de belangrijkste moeten zijn, argumenteert de Commissie. De huidige prognoses wijzen uit dat die economische activiteit zich pas in de loop van volgend jaar zou herstellen tot het pre-crisisniveau.

“Voor 2022 is het duidelijk dat budgettaire steun nog steeds noodzakelijk zal zijn: het is beter zich te vergissen en te veel te doen dan zich te vergissen en te weinig te doen”, zo legde Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni uit. Want hoewel de uitrol van vaccinatiecampagnes tot enig optimisme mag stemmen, is de economische onzekerheid nog heel groot, legde de Italiaan uit. Wel zou de overheidssteun gaandeweg moeten verschuiven van crisisbeheer naar meer doelgerichte stimuli die de transitie naar een groene en digitale economie ondersteunen.

“Fouten uit verleden niet herhalen”

Voor Gentiloni is het alleszins zaak om “de fouten van het verleden” niet te herhalen. Daarmee doelt hij op de nasleep van de financiële crisis. Nadat ze enorme bedragen hadden uitgegeven om de banken te redden, hadden de lidstaten toen meteen een draconische besparingskuur ingezet, wat de economie nog jaren parten speelde. De hoge rentedruk van die periode is er nu helemaal niet, maar links en rechts duiken wel signalen van een opwaartse trend op. “We houden dat in de gaten. Uiteraard moeten we wendbaar zijn, maar vandaag is de boodschap dat het ondersteunende budgettaire beleid behouden moet blijven”, zei Gentiloni.

De Commissie zal de situatie opnieuw beoordelen na de publicatie van de volgende economische prognoses in de eerste helft van mei. Dan komen er ook opnieuw individuele aanbevelingen voor elke lidstaat. Volgens de huidige stand van zaken zouden die dus nog niet gepaard gaan met specifieke budgettaire doelstellingen voor 2022, maar dat neemt niet weg dat er deze lente al wat advies zal volgen. En dan met name aan landen met een hoge staatsschuld, waaronder ook België. “Ze moeten rekening houden met de houdbaarheid op middellange termijn”, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

Flexibiliteit

Tegelijkertijd wil de Commissie zich ook na de heractivering van de begrotingsregels nog flexibel opstellen, en bij de beoordeling van individuele lidstaten rekening houden met de economie en de budgettaire situatie. Intussen moeten vooral landen met een hoge schuldgraad ook hun voordeel doen met het geld dat ze zullen ontvangen uit het Europese relancefonds van 750 miljard euro. Die subsidies wegen immers niet op de nationale rekeningen en kunnen helpen om investeringen te mobiliseren en hervormingen uit te voeren die de economie een nieuw elan geven. Dat komt op langere termijn ook de schatkisten ten goede, aldus Dombrovskis. Tegen eind april moeten de lidstaten hun plannen indienen.