Aantal besmettingen bij leerlingen gestegen na krokusvakantie: “Scholen volgen samenleving, met enige vertraging”

In de week na de krokusvakantie stijgen de besmettingscijfers bij leerlingen opnieuw. Dat blijkt woensdag uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Over het algemeen daalden de besmettingen met het coronavirus bij leerlingen en onderwijspersoneel tijdens de laatste twee weken van februari in vergelijking met de twee weken voordien.

In de periode tussen maandag 15 en zondag 28 februari werd er bij 3.553 leerlingen (0,30 procent) en 230 onderwijspersoneelsleden (0,14 procent) een positieve Covid-test afgenomen. Exact 7.072 leerlingen (0,59 procent) en 146 personeelsleden (0,09 procent) werden in quarantaine geplaatst. Dat is een daling tegenover de twee weken voordien.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wijst erop dat er een verschil is tussen de eerste en tweede week van de rapporteringsperiode. Tijdens de eerste week was het krokusvakantie, waardoor de cijfers daalden. De week nadien gingen ze opnieuw de hoogte in bij leerlingen. Bij de onderwijspersoneelsleden blijft het aantal besmettingen en quarantaines dan status quo.

De voornaamste reden om over te gaan tot een test blijft een nauw contact met een gezinslid. Het aandeel testen dat afgenomen moest worden na een nauw contact op school is licht gedaald.

“We zien al maanden hetzelfde patroon: als de cijfers beginnen te stijgen in de brede samenleving, dan volgen de scholen met enige vertraging. Dat zien we opnieuw in de week net na de krokusvakantie”, zegt Weyts.

Volgende week stelt de onderwijsminister het pilootproject voor met speekseltesten voor het onderwijspersoneel. Hij noemt dat initiatief een extra “verdedigingsmuur” rond de scholen, naast de testen, contactonderzoek en de mobiele teams.