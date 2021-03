Philips test Disneyfilmpjes om kinderen rustig te houden bij MRI-scan

Animatiefilmpjes van Walt Disney op de muur om jonge patiënten rustig te houden terwijl ze een MRI-scan ondergaan. Dat is de kern van een test die het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf Philips de komende maanden uitvoert in zes Europese ziekenhuizen.

Het radiologisch personeel in die zes ziekenhuizen krijgt dus binnenkort hulp van tekenfilmfiguren als Mickey Mouse, Winnie de Poeh en Aladdin. Kinderen kunnen hun favoriete personage kiezen, en speciaal ontwikkelde animaties worden dan met videoprojecties en speciale belichting afgespeeld op de wanden van de zaal waar de scanner staat. Het doel is om kinderen die een MRI-scan ondergaan rustig te houden terwijl ze de scannerbuis ingaan.

Voor de jongste patiënten is de scanprocedure vaak geen pretje. “Een MRI-scan ondergaan kan erg lastig zijn, vooral voor kinderen. Je moet lang stilliggen, en terwijl je in de scanner bent is er ook veel geluid en lawaai, wat intimiderend kan zijn”, zegt algemeen directeur Werner Satter van de Philips-afdeling Healthcare Experience Solutions.

Als de animatiefilmpjes echt werken, maken de Disney-figuren ook het werk van zorgpersoneel gemakkelijker, aldus Philips. In het persbericht wordt niet gepreciseerd welke ziekenhuizen aan het proefproject deelnemen.