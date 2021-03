Turkse politie ontdekt 114 migranten na ongeluk met vrachtwagen

In het oosten van Turkije zijn 114 migranten ontdekt in een vrachtwagen na een ongeluk. De vrachtwagen had een 74-jarige man aangereden die de weg probeerde over te steken. Dat meldt het Turkse persbureau DHA.

De migranten kwamen uit Afghanistan, Pakistan en Bangladesh. Na het ongeluk ontdekte de Turkse politie de migranten. Op videobeelden van de mediagroep Demiroren is te zien hoe ze in de overdekte laadruimte van de truck waren gepropt. De vrachtwagenchauffeur is gearresteerd.

De Turkse provincie Van grenst aan Iran. Migranten proberen hier regelmatig de grens over te steken om hun reis naar Europa voort te zetten. In juli zonk nog een boot met migranten op het nabije Vanmeer, waarbij tenminste 60 mensen omkwamen.