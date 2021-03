Site Gent crasht door massale toeloop voor livestream Croky Cup

Gent - Op dit moment spelen Gent en Eupen hun wedstrijd in de kwartfinales van de Croky Cup. Er was veel te doen rond het feit dat de wedstrijd niet werd uitgezonden op tv. De Buffalo’s wilden hun supporters niet in de kou laten staan, en boden een livestream aan voor hun fans. Of dat was toch het plan.

Vanaf de aftrap doken er problemen op op de site van KAA Gent, waarschijnlijk door een overvloed aan mensen die de wedstrijd willen bekijken. De site van de Buffalo’s was een tijdlang niet of moeilijk bereikbaar. De wedstrijd is ook te zien op de site van Eupen, maar ook daar doken even technische problemen op. Beide ploegen zullen er niet blijer om worden dat hun wedstrijd niet werd uitgezonden.