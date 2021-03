Ministers van Volksgezondheid volgen advies: AstraZeneca-vaccin ook voor 55-plussers, nog geen uitstel voor tweede Pfizer-dosis

Het coronavaccin van AstraZeneca mag aan alle volwassen Belgen worden toegediend, dus ook aan 55-plussers. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid van ons land woensdag beslist. De beslissing betekent dat de vaccinatiecampagne voor 65-plussers twee weken sneller dan verwacht kan aanvangen.

“We hebben gisteren goed nieuws gekregen wat AstraZeneca betreft”, aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Het is ook voor de oudere populatie een goed vaccin, dus kunnen we het nu ook gebruiken voor mensen die ouder zijn dan 55 jaar. We zullen het vaccin dus op die manier integreren in onze vaccinatiestrategie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.”

De beslissing ligt in de lijn der verwachtingen. Dinsdag al bevestigde de Hoge Gezondheidsraad, op basis van Engelse en Schotse data, dat AstraZeneca bij alle personen ouder dan 18 jaar mag worden gebruikt, “zonder bovengrens voor de leeftijd”. Ook de WHO en het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA bevelen dat aan.

Twee weken sneller

Door het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 55-plussers kan deze doelgroep twee weken sneller dan voorzien uitgenodigd en gevaccineerd worden, aldus het kabinet van Beke. “In Vlaanderen kunnen zo 18.900 65-plussers gevaccineerd worden de week van 15 maart, te beginnen met de oudsten. Aanvankelijk was pas voorzien om in de week van 29 maart met hen te starten.”

“Het is uiterst belangrijk om deze mensen zo snel mogelijk te kunnen beschermen”, aldus Beke. “De vaccinatie in de woon-zorgcentra bewijst dat de vaccins werken: we zien daar veel minder uitbraken, minder ziekenhuisopnames en minder overlijdens. Ook voor de jongeren en de rest van de samenleving is het goed nieuws dat we de ouderen sneller kunnen beschermen. Zo verminderen we immers de druk op onze ziekenhuizen en zorgverleners, wat dan weer als gevolg heeft dat we sneller versoepelingen kunnen overwegen. Toen we te horen kregen dat er bijkomend onderzoek nodig was voor het AstraZeneca-vaccin, hebben we even de pauzeknop moeten indrukken. Die kan nu weer afgezet worden.”

Wachten met tweede prik Pfizer

Wachten met de tweede dosis van het Pfizer-vaccin is nog niet goedgekeurd. “We hebben bijkomende adviezen gevraagd, onder andere aan het Europees Geneesmiddelenagentschap”, aldus Beke. “We bekijken dat volgende week. Dat kan als we in zwaar epidemiologisch weer zitten.” Er is wel al beslist de buffer van twee weken terug te brengen naar één week. Hierdoor komen onmiddellijk 170.000 dosissen vrij, die versneld aan de ouderen kunnen worden toegediend. “Door minder reserve aan te houden aan Pfizer-vaccins, wordt nog bijkomend versneld eind maart. Intussen blijven alle beschikbare Pfizer-vaccins ingezet worden in zorgvoorzieningen, onder andere om ook 65-plussers te vaccineren in de assistentiewoningen”, aldus het kabinet van Beke.

De minister spreekt ook het beeld tegen dat Vlaanderen traag vaccineert. “We zijn Europees bij de beteren van de klas. Ook wat betreft de tweede dosis, zitten we in de kop van Europa.” De leveringen blijven wel een issue, erkent Beke. “Pfizer is stabiel, maar Moderna levert minder dan beloofd, en voor AstraZeneca varieert het constant. Dat maakt het er niet makkelijker op: de onzekerheid is niet weg.”