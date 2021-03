EVP-fractieleider Weber: “Fidesz heeft zich van ons afgewend”

Na jaren van dreigementen en ruzies is de kogel door de kerk. De Europese Volkspartij heeft de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban uit de fractie gezet. “Het is Fidesz die zich van ons heeft afgekeerd”, zo verklaarde fractieleider Manfred Weber. Ook in andere fracties werd de interne keuken van de EVP druk becommentarieerd.

“Dit is geen dag waarop ik kan zeggen dat ik gelukkig ben met wat er gebeurd is”, zei Weber. Volgens de Duitser heeft Fidesz zich echter afgewend van de christendemocratische waarden die aan de basis van de EVP liggen. Dat heeft de fractie nu onderstreept met de ruime meerderheid die de wijziging van het interne reglement goedkeurde. “Vanaf vandaag zijn de zaken duidelijk”, concludeerde Weber.

Volgens de socialistische fractieleider Iratxe Garcia had de EVP Orban echter al jaren geleden de deur moeten wijzen. “Dat heeft anderen toegelaten om Orban te kopiëren en we zien zijn beleid zich nu verspreiden naar andere lidstaten. Gezien de zorgwekkende ontwikkelingen in Bulgarije en Slovenië hoop ik echt dat ze dezelfde fout niet gaan herhalen.” Zo vertolkte de Spaanse de kritiek die ook bij liberalen en de groenen al lang leeft: de EVP heeft Orban te lang gedoogd en zo zijn autoritaire politiek gelegitimeerd.

De conservatieven van ECR, gedomineerd door de Poolse regeringspartij PiS, toonden zich dan weer solidair met Fidesz. “In plaats van sterkere banden te smeden, zaaien de zogenaamde pro-Europeanen verdeeldheid onder de verschillende volkeren van Europa. Dat wordt nog erger gemaakt doordat ze een patent op democratie claimen dat aan democratisch legitieme regeringen wordt uitgereikt op basis van de vraag of ze van die regeringen houden”, zei cofractieleider Raffaele Fitto van Fratelli d’Italia.

Ook binnen de EVP zelf vielen er woensdag bedenkingen te horen bij de beslissing van de parlementsfractie. “Dit kan langdurende en verstrekkende gevolgen hebben voor de EVP-familie en dit zal ook een negatief effect hebben op het Europese eenmakingsproces”, waarschuwde Alexander Dobrindt, partijgenoot van Weber en CSU-fractieleider in het Duitse parlement.