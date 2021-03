Zweedse politie schiet man neer die verschillende mensen neersteekt: “Terrorisme”

De Zweedse politie heeft woensdag een jongeman neergeschoten en opgepakt nadat hij klaarblijkelijk verscheidene mensen had neergestoken in Vetlanda, een kleine gemeente in het zuiden van Zweden. Het motief was niet duidelijk. Aanvankelijk zei de politie het incident te benaderen als moordpoging, maar later had ze het toch over een veronderstelde “terreurdaad”.

De politie preciseerde niet welk wapen werd gebruikt, omdat ze de verklaringen van getuigen niet wou beïnvloeden, meldde het persbureau TT. De dader zou alleen gehandeld hebben. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie wist naar eigen zeggen niet hoe zwaar zijn verwondingen waren. Later zei de politie dat ze in contact was met acht slachtoffers, zonder dat ze iets kwijt kon over de aard van hun verwondingen.