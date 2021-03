Liverpool-coach Jurgen Klopp is formeel: “Indien quarantaine, dan geen interlands”

Jurgen Klopp gaat zijn spelers geen toestemming geven om naar hun land af te reizen voor interlands indien dat zou leiden tot een verplichte quarantaine bij terugkeer. Dat zei de coach van Liverpool tijdens een persconferentie.

Spelers die terugkeren uit een rode zone moeten in Engeland verplicht tien dagen in quarantaine. De FIFA staat toe dat clubs in dit geval hun spelers verbieden om naar hun thuisland af te reizen en Liverpool is zinnens van die mogelijkheid gebruik te maken. “Je kan niet iedereen blij maken”, aldus Klopp. “De spelers worden betaald door de clubs wat betekent dat de club prioriteit is.”

De Braziliaanse internationals Alisson, Fabinho en Roberto Firmino zouden bijgevolg niet naar hun thuisland mogen afreizen, net als de Portugees Diogo Jota. “Maar zekerheid hieromtrent is er niet omdat de landen misschien hun locatie veranderen om niet in een rode zone te zitten. Het wordt wachten tot de laatste seconde. Maar ik denk dat iedereen begrijpt dat wij spelers niet laten vertrekken om ze dan bij terugkeer tien dagen in een hotel in quarantaine te moeten plaatsen.”

“We zijn echt bezorgd”, aldus Klopp. “Als het virus ons de voorbije maanden getroffen heeft, dan was het telkens wanneer een speler de bubbel verliet. Dus is het logisch dat we ons zorgen maken, ook al omdat het in Engeland wel de goede richting uitgaat.”