Vijf aanhoudingen in onderzoek naar corruptie bij De Voorzorg Limburg

Hasselt - Het parket van Limburg heeft woensdagavond laten weten dat de onderzoeksrechter vijf verdachten heeft aangehouden in het onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken bij De Voorzorg Limburg, waarbij onder meer topman Tony Coonen en een vastgoedmakelaar betrokken zijn. De raadkamer in Hasselt zal zich komende vrijdag over de vijf aanhoudingen buigen.

Speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg hebben dinsdag een tiental huiszoekingen in de regio Hasselt verricht in kader van het onderzoek naar corruptie. Onder meer de 55-jarige voorzitter van de raad van bestuur van De Voorzorg Limburg Tony Coonen uit Hasselt werd opgepakt, net als vier andere verdachten.

Het parket van Limburg maakte dinsdag alleen bekend dat de 55-jarige man uit Hasselt de spil is in het onderzoek. Verder onthoudt het parket zich van enig commentaar. “In overleg met de onderzoeksrechter is beslist geen verdere details te geven, noch betreffende de identiteiten van de aangehouden personen, noch over de feiten zelf,” aldus persmagistraat Jeroen Swijsen woensdag in een mededeling.

Intussen raakte bekend dat naast topman Tony Coonen ook boekhouder Dirk M. en zaakvoerder van Immo Top Invest Daan M. zijn aangehouden. De advocaat van Coonen, Jeroen Vandenberk, liet weten dat de man zijn volledige medewerking verleent, zo transparant mogelijk zal zijn en strijdvaardig blijft.

De vastgoedmakelaar en projectontwikkelaar Daan M. wordt bijgestaan door advocaat Luk Delbrouck, terwijl advocaat Tom Van Overbeke de belangen van Dirk M. verdedigt. Het onderzoek zou gaan over panden die De Voorzorg Limburg aan de projectontwikkelaar verkocht heeft. In ruil zouden de mensen van de mutualiteiten bepaalde gunsten hebben gekregen.