Louvre krijgt twee kunststukken 40 jaar na diefstal terug

‘Cold case’ opgelost in het Louvre: twee kunstwerken uit het midden van de 16de eeuw zijn woensdag, bijna 40 jaar nadat ze gestolen waren, naar het Parijse museum teruggekeerd. De politie kwam ze op het spoor bij de afhandeling van een erfenis in Bordeaux.

De familie Rothschild had de helm en het rugstuk van een harnas in 1922 aan het wereldberoemde museum nagelaten. In de nacht van 31 mei 1983 werden ze gestolen in omstandigheden die nooit opgehelderd zijn.

Half januari kreeg een expert in militaire antiquiteiten de vraag de kunststukken te schatten in het kader van een nalatenschap van een inwoner van Bordeaux. Hij verwittigde de politie.

Het parket van Bordeaux opende een onderzoek wegens heling. Dat zal moeten achterhalen hoe de twee stukken bij de particulier terechtkwamen. De helm en het rugstuk zijn met goud en zilver ingelegd en wellicht rond 1560-1580 in een atelier in Milaan gemaakt.