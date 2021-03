Italiaanse oud-premier Renzi krijgt kogelbrief

De Italiaanse oud-premier Matteo Renzi heeft woensdag een enveloppe ontvangen met twee kogels erin, meldt zijn partij Italia Viva. De enveloppe, naar verluidt zonder geschreven brief erin, werd bezorgd bij de Senaat in Rome, waarvan Renzi lid is.

Zowel linkse als rechtse politici hebben het dreigement veroordeeld. “We laten ons niet intimideren”, aldus viceminister Teresa Bellanova van Italia Viva.

Renzi (premier van begin 2014 tot eind 2016) was begin dit jaar verantwoordelijk voor de val de regering vanwege onenigheid over de besteding van de miljarden uit het Europese herstelfonds. Hij is een van de minst populaire politici in Italië en kreeg veel kritiek op zijn actie om de regeringscoalitie van premier Giuseppe Conte af te vallen. De kleine partij Italia Viva is toegetreden tot de nieuwe regering, onder leiding van oud-president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi.