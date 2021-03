Elektrische Volkswagens krijgen updates via internet

Wie met een elektrische auto van Volkswagen rijdt, zal niet langer moeten wachten op een bezoek aan de garage voor updates aan het voertuig. De Duitse autobouwer rust de auto’s uit met ‘over the air’-technologie, zodat ze terwijl ze thuis staan geüpdatet kunnen worden, bijvoorbeeld via mobiel netwerk.

De technologie zit in de ID.3- en ID.4-modellen die vanaf nu worden geproduceerd. Wie al met een elektrische auto rijdt, zal nog één keer naar de garage moeten gaan om het systeem te installeren.

Na een test bij 3.000 wagens wil VW vanaf de zomer om de drie maanden een update doorstralen naar de auto’s. “Zo zullen alle geleverde ID.-modellen gedurende hun hele levenscyclus op hetzelfde softwareniveau blijven als nieuwe auto’s”, klinkt het. De updates kunnen nieuwe functies omvatten, maar het kan ook om ingrijpende technische updates gaan, klinkt het.

De stap geldt als een belangrijke etappe in de strategie van het autoconcern om steeds meer eigen software in de voertuigen te steken. “Dit is de volgende stap in onze transformatie naar een techbedrijf en in de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen”, stelt Ralf Brandstätter, de topman van het automerk Volkswagen. Het VW-concern wil bijvoorbeeld tegen 2024 ook een eigen besturingssysteem voor zijn wagens klaar hebben.