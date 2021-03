Buckingham Palace start onderzoek na beschuldigingen van pestgedrag door Meghan Markle

De human resources-afdeling van Buckingham Palace zal een onderzoek voeren naar de beschuldigingen die (voormalige) werknemers van het Britse koningshuis hebben geuit aan het adres van Meghan Markle. Dat meldt The Guardian.

“We zijn uiteraard ernstig bezorgd door de beschuldigingen die gemaakt werden door personeel van de hertog en hertogin van Sussex”, aldus een woordvoerder. “We zullen een onderzoek opstarten naar de omstandigheden die beschreven worden. De betrokken personeelsleden, ook zij die niet langer in dienst zijn van het koningshuis, zullen uitgenodigd worden om te bekijken of we daar lessen uit kunnen trekken. Het Koninklijke Huishouden heeft al jaren een beleid over waardigheid op het werk, en zal pestgedrag niet aanvaarden.”

“Ze lijkt erop uit te zijn altijd iemand in het vizier te hebben”

De beschuldigingen waarvan sprake werden gemaakt in een artikel in de krant ‘The Times’. De medewerkers vonden naar verluidt dat “slechts de helft van het verhaal werd verteld” van die twee jaar dat Meghan Markle lid was van de Britse koninklijke familie. Zo staat er te lezen dat Jason Knauf, de toenmalige perschef van het koppel, al in oktober 2018 – het koppel was toen nog maar net getrouwd – een e-mail stuurde naar Simon Case, de privésecretaris van prins William, over het wangedrag van Markle. “Ik maak me grote zorgen dat de hertogin de afgelopen twee jaar twee persoonlijke assistenten uit het huishouden heeft kunnen pesten”, schreef Knauf. “De behandeling van X (The Times houdt de namen van de vermeende slachtoffers anoniem, nvdr.) was onaanvaardbaar.”

Uit zijn klacht bleek bovendien dat Meghan nog een derde slachtoffer gemaakt zou hebben. “De hertogin lijkt erop uit te zijn altijd iemand in het vizier te hebben. Ze pest Y en probeert haar zelfvertrouwen te ondermijnen. We hebben melding na melding ontvangen van mensen die getuige zijn geweest van onaanvaardbaar gedrag tegenover Y. “

Uiteindelijk bleef het daarbij en werd er verder met de mail niets gedaan. In het verhaal van The Times beweren anonieme medewerkers dat het in het paleis prioritair was de klacht te laten verdwijnen, in plaats van hem af te handelen. Knauf verliet kort daarna Kensington Palace.

“Lastercampagne”

Intussen reageerde ook de woordvoerder van Harry en Meghan. Hij stelt dat de onthullingen verband houden met de toenemende spanningen in de aanloop van het ongetwijfeld spraakmakende interview dat ze zondag 7 maart aan de Amerikaanse talkshowster Oprah Winfrey zullen geven. “Dit is geen toeval.”

“Laten we dit gewoon noemen wat het is: een berekende lastercampagne op basis van misleidende en schadelijke, verkeerde informatie”, zegt hun woordvoerder. “We zijn teleurgesteld dat dit lasterlijke beeld van de hertogin van Sussex door een krant geloofwaardig wordt gemaakt.”

Ook Marke zelf zou “triestig” zijn. Zeker omdat er gesproken wordt over pesterijen, omdat ze “zelf het doelwit is geweest van pesterijen en zich juist inzet om diegenen te ondersteunen die dezelfde pijn en hetzelfde trauma hebben meegemaakt. Ze is vastbesloten om door te gaan met haar werk over de hele wereld en empathie te tonen. Ze zal ernaar blijven streven om het goede voorbeeld te geven en te doen wat goed is”, besluit de woordvoerder.