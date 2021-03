OHL-coach Marc Brys over man-in-vorm Mousa Tamari: “Zijn integratie in de groep verliep moeilijk”

OHL moet zaterdag op bezoek bij Eupen. Met een nieuwe zege kan het aansluiting vinden bij de top vier. De Leuvenaars kunnen rekenen op een Mousa Tamari in vorm. De ‘Jordaanse Messi’ blonk maandag uit tegen Antwerp met een prachtgoal en een sterke wedstrijd in zowel offensief als defensief opzicht. “Wij zijn niet zo verbaasd over die sterke partij”, zegt zijn coach Marc Brys.

Het is opnieuw een korte trainingsweek in Leuven. Na de wedstrijd maandag kregen de spelers dinsdag vrijaf, en met de partij tegen Eupen op zaterdag blijven er zo nog slechts drie trainingsdagen over. “Het is zeer beperkt deze week, maar Eupen speelt vandaag nog in de beker, dus dan valt onze situatie nog mee”, beseft Marc Brys. De Panda‘s hebben van de Croky Cup hun hoofddoel gemaakt en dat kan in het voordeel van OHL spelen. ”Ze focussen terecht op die beker, maar ik denk niet dat ze de competitie zomaar gaan laten schieten”, aldus Brys.

De 2-0 zege maandag tegen Antwerp heeft de troepen van Brys vertrouwen gegeven. “Iedereen zit goed in zijn vel deze week”, klinkt het. ”Niet alleen door de overwinning, maar ook door de wijze waarop en de schoonheid van de doelpunten. Mijn taak is om iedereen weer met de voetjes op de grond te zetten.”

Grote vedette



Mousa Tamari had een belangrijk aandeel in de zege van maandag. De Jordaniër maakte een geweldig doelpunt, maar droeg op zijn rechterkant ook verdedigend meer dan zijn steentje bij. Brys legt uit waarom Tamari nu pas begint te renderen. “Het was aanpassen aan de manier waarop wij voetballen. Hij is gewend geweest om de grote vedette te zijn en is in Cyprus twee keer tot Speler van het Jaar uitgeroepen, maar bij ons moet er ook verdedigd worden. Dat was een grote switch voor hem, maar die heeft hij gemaakt en daarmee heeft hij de ambitie getoond om hier te slagen. Chapeau.”

Ook op persoonlijk vlak had Tamari het in zijn eerste maanden niet zo makkelijk. “Op vlak van integratie in de groep was het moeilijk voor hem”, weet Brys. ”Dat heeft echt problemen gegeven, maar uiteindelijk heeft hij zich opener en toegankelijker opgesteld en dat heeft geholpen. Gaandeweg is hij zijn plaatsje in de groep aan het vinden. De laatste weken dwingt hij zijn basisplaatsen af op training en in die zin zijn we niet zo verbaasd over zijn sterke partij tegen Antwerp.”