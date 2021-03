Napoli laat zege in blessuretijd liggen na wedstrijd met vier strafschoppen

Spectaculaire ontknoping in de wedstrijd tussen Sassuolo en Napoli. Insigne leek met een treffer in blessuretijd de bezoekers de zege te schenken maar in de 95ste minuut trapte Caputo vanop de stip alsnog de gelijkmaker tegen de touwen. Duur puntenverlies voor het team van Dries Mertens in de strijd om de Champions League. Mertens startte in de basis maar werd in de loop van de tweede helft vervangen.

De eerste helft verliep in mineur voor de Napolitanen. Insigne miste vanop de stip en nog geen kwartier later versloeg Maksimovic zijn eigen doelman. Napels leek nog voor de pauze orde op zaken te stellen via Zielinski maar Berardi bracht de thuisploeg nog voor de rust op voorsprong. Hij faalde niet vanop de stip.

Berardi scoorde kort voor rust vanop de stip. Foto: AP

Strafschoppen zouden een bepalende rol blijven spelen. Net na de vervanging van Dries Mertens trapte Di Lorenzo de bezoekers weer langszij en toen Insigne in blessuretijd een tweede keer mocht aanleggen vanop de stip, faalde hij niet: twee-drie.

Einde verhaal maar dat was buiten scheidsrechter Marini gerekend. Hij legde in de 95ste minuut de bal voor een vierde keer op de stip, deze keer voor de thuisploeg. Berardi, die de eerste strafschop had omgezet, was intussen gewisseld zodat Francesco Caputo zich achter de bal zette. De spits hield het hoofd koel en bezorgde Sassuolo in extremis alsnog een punt.