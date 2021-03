1B Pro League: Club NXT pakt punt tegen Westerlo, Seraing wint van RWDM

In de 1B Pro League stonden woensdagavond twee inhaalduels op het programma. Seraing haalde het met 2-4 bij RWDM. Club NXT speelde 1-1 gelijk tegen Westerlo.

In RWDM-Seraing vielen twee vroege doelpunten. De thuisploeg kwam in de negende minuut op voorsprong via Kévin Nzuzi Mata, die een goede voorzet van Nangis binnen duwde. Twee minuten later hing Georges Mikautadze de bordjes in evenwicht met een afgeweken schot. In de 25e minuut kwam Seraing zelfs 1-2 voor via Théo Pierrot, die na een hoekschop raak kopte.

Drie minuten na rust kwam RWDM langszij via Leonardo Rocha. Abdoulie Jallow (54.) zag de bal na een redding van RWDM-doelman Sadin over de doellijn dwarrelen: 2-3. In de blessuretijd legde Antoine Bernier de eindstand vast.

? 1e assist van het seizoen@MikautadzeG had er zin in vanavond! ????#RWDSER pic.twitter.com/etrlqhQQG0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 3, 2021

Club NXT ontving Westerlo. Philippe Clement is uit quarantaine en terug van weggeweest zodat Rik De Mil zijn interim opdracht achter de rug was. De ex-keeper zat gewoon weer op de bank. Westerlo startte met de ploeg die Deinze overtuigend met 4-0 klopte. Christophe Janssens mocht starten bij Westerlo en kreeg meteen een grote kans om zijn ploeg op voorsprong te koppen, maar hij mikte op Shinton. Ciçek deed hem dat even later na, zijn kopbal ging naast. Club NXT reageerde op het kwartier via Vermant. Linksachter De Cuyper kon telkens gevaarlijk oprukken bij de bezoekers, Vermant trapte zijn assist op de Westelse doelman Ozer, maar Engels was alert en benutte de rebound. Net als vorige vrijdag tegen RWDM kwam Club NXT dus op voorsprong, maar ze op het bord houden blijkt altijd moeilijk. Ook de inhaalmatch lukte het niet en Cicek kon de voorzet van Janssens makkelijk in doel verlengen.

Westerlo wist dus wat het moest doen na de rust om in de running te blijven voor de tweede plaats. Club-doelman Shinton had geen moeite met pogingen van Plumain en Ciçek. Vetokele scoorde wel maar zijn goal werd afgekeurd. Westerlo drukte en de ingevallen Abrahams zag zijn poging afgeblokt. Gelukkig voor Club NXT kon Fuakala tot twee keer toe een bal van de lijn halen. Bij Westerlo haalden ze opgelucht adem dat Dierick geen strafschop floot voor een fout op Hautekiet. Integendeel, Vermant kreeg geel voor protest. Club NXT pakte nog eens een punt en dat was sinds 14 november van vorig jaar geleden toen het ook 1-1 speelde tegen…..Westerlo. Voor Westel was het de achtste draw en duur puntenverlies in de jacht op de tweede plaats. (kv)

Met 38 punten staat Seraing tweede in de stand, op 15 punten van leider Union. Er staan nog zeven speeldagen op het programma. Westerlo staat met 35 punten op de derde plaats. RWDM is vijfde met 28 punten. Club NXT is de rode lantaarn met acht punten.

(belga/kv)