Vlaams Parlement wil eigen kookprogramma uitzenden

Het Vlaams Parlement schrijft een nieuwe tender uit voor haar eigen tv-omroep. Het budget voor vlaamsparlement.tv, dat elke dag tussen de 40.000 en de 90.000 kijkers trekt, wordt opgetrokken van 450.000 euro per jaar naar 700.000 euro tegen 2024.

“Het lijkt een ambitieus plan, maar daarom is het niet minder haalbaar. Het zou de uitstraling en de dynamiek van het Vlaams Parlement ten goede komen, maar ook de kennis over en het zelfbewustzijn van Vlaanderen vergroten”, is de visie van directeur communicatie Kris Hoflack. De eigen omroep in “deze tijden van fake news” is voor hem een baken van “geloofwaardige informatie over het beleid, erfgoed en toekomst van de gemeenschap”.

In een uitgebreide nota oppert Hoflack onder meer een boekenprogramma, reportages over parlementsleden, aandacht voor cultuur, toerisme, gastronomie en de geschiedenis van Vlaanderen enzovoort. Kortom: de omroep als mogelijke aanjager voor de Vlaamse canon die een speciaal aangestelde commissie opstelt. De verschillende fracties zouden ook zendtijd krijgen naargelang hun grootte, die ze naar eigen goeddunken kunnen invullen.

Het Vlaams Parlement moet zich nog buigen over de concrete ’verbreding’ maar keurde de analyse en de voorstellen eenparig goed.