Samenscholingen in Antwerpen, Leuven en Luik: politie grijpt in en sluit parken af

Antwerpen / Leuven - De laatste ‘lentedag’ van de week heeft woensdagnamiddag en -avond op verschillende plaatsen in het land voor samenscholingen gezorgd. In het Antwerpse Droogdokkenpark stelde de politie bijvoorbeeld vast dat het veel te druk was. “Naar schatting duizend personen zaten daar met bakken bier en flessen wijn”, klinkt het. En ook in Leuven en Luik werden stadsparken afgesloten.

In Antwerpen besliste de politie om het park af te sluiten en iedereen weg te sturen, vooral om te voorkomen dat er een soort van ‘openluchtfuif’ zou ontstaan. De ontruiming verliep volgens de politie zonder problemen.

Eerder op de dag moest ook in Leuven de politie ingrijpen: het stadspark werd er – net zoals dinsdag – omstreeks 16u afgesloten. “In de andere Leuvense parken ging het er vrij rustig aan toe”, aldus woordvoerder Marc Vranckx. “Sinds dinsdag verspreiden we ook extra informatie over andere parken, ook buiten de Leuvense ring, zodat studenten zich beter verspreiden en niet allemaal naar het stadspark trekken. We hopen dat de studenten daar gehoor aan zullen geven.”

En Luik moest de politie dan weer een oogje in het zeil houden in het Parc de la Boverie. Daar schoolden tussen de 2.000 tot 3.000 aanwezigen bij elkaar. Veel jongeren dronken er alcoholische dranken, hoewel er een provinciaal verbod geldt op openbaar alcoholgebruik. De afstandsregels wegens de coronapandemie werden ook amper nageleefd. Tegen de avond greep de politie dan ook in met een tiental ploegen, beperkte ze de toegang tot het stadspark, en stuurde ze mensen weg. Rond 18.30 uur hief de politie de veiligheidsperimeter op, waardoor mensen die eerder de toegang waren geweigerd, toch weer toestroomden. Rond 19 uur had de politie echter nog geen bekeuringen uitgeschreven. Ze bleef er wel alles in de gaten houden.