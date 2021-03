Facebook heft verbod op politieke advertenties in VS op

Facebook maakt donderdag een einde aan het verbod op politieke advertenties in de Verenigde Staten op zijn platformen. Daarmee wordt het voor het eerste in maanden weer mogelijk om advertenties over politiek, verkiezingen en sociale kwesties te plaatsen. “We zijn van plan de komende maanden te gebruiken om beter te bekijken hoe deze advertenties werken, ook om te zien waar verdere wijzigingen nodig zijn,” schreef Facebook woensdag.

Het Amerikaanse techbedrijf stopte in aanloop naar de verkiezingen in de VS in november de plaatsing van nieuwe politieke advertenties. In de weken daarna werden alle politieke reclames geweerd nadat toenmalig president Donald Trump publiekelijk de uitslag van de presidentsverkiezingen, die hij verloor, aanvocht.

Facebook stond begin januari enkele politieke advertenties toe rond de verkiezingen voor de Senaat in de staat Georgia. Op 6 januari werd de volledige blokkade weer van kracht. “We stelden dit tijdelijke verbod in na de verkiezingen van november 2020 om verwarring of misbruik na de verkiezingsdag te voorkomen”, schreef het bedrijf in een blogbericht.

Politieke advertenties maken maar een klein deel uit van de de totale activiteiten van Facebook. Het bedrijf ging tot de beperking over door een toenemende bezorgdheid dat kandidaten advertenties zouden proberen te gebruiken om kiezers te misleiden over het verkiezingsproces of de resultaten. Het sociale netwerk controleert politieke advertenties niet op feiten en zijn beleid is de afgelopen jaren controversieel geweest.