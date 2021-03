Biden schrapt kandidaat voor topbenoeming nadat ze senatoren vergeleek met Voldemort en vampier

Joe Biden heeft de kandidatuur van Neera Tanden voor een toppositie in zijn regering ingetrokken. Haar benoeming in de Senaat was onzeker geworden.

Biden zegt dat Tanden zelf gevraagd had om haar kandidatuur te schrappen. In een brief had ze verklaard geen weg meer te zien naar een benoeming. Ze zei zijn werk om haar benoemd te krijgen te appreciëren, maar geen “afleiding” te willen zijn van zijn andere prioriteiten.

De nieuwe president had haar gekozen om het Bureau voor Management en Budget te leiden. Dat is een machtige dienst in het Witte Huis.

Kritiek van Republikeinen, en ook minstens een Democratische senator, op oude en scherpe Twitter-berichten van Tanden hadden haar benoeming in de Senaat hoogst onzeker gemaakt.

Voldemort en vampier

Toen ze nog aan het hoofd stond van een economische denktank, had Tanden Republikeins leider Mitch McConnell “Voldemort” – de Harry Potter-slechterik – genoemd en senator Susan Collins “de slechtste”. Ze schreef ook dat “vampieren meer hart hebben dan Ted Cruz”, de Republikeinse senator. Ze was daarnaast kritisch voor senator Bernie Sanders, een onafhankelijke senator met banden met de Democraten.

Onder anderen Collins was tegen Tandens benoeming gekant, omdat ze “noch de ervaring noch het temperament” zou hebben om het agentschap te leiden. Tijdens haar hoorzitting zei Tanden spijt te hebben van haar taal. Het Witte Huis bleef haar steunen. Medestanders wezen erop dat Republikeinen geen probleem leken te hebben met voormalig president Donald Trumps scherpe aanvallen op politici van beide partijen.

Het is de eerste keer dat Biden een kandidatuur voor een topfunctie in zijn regering moet intrekken. De president is wel van plan Tanden in een andere rol alsnog voor hem te laten werken.