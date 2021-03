Lyon met Denayer smeert Rennes en Doku vierde nederlaag op rij aan, Jonathan David houdt Lille op kop met twee goals

Stade Rennes heeft een vierde nederlaag op rij geleden in de Ligue 1. Op de 28ste speeldag verloor het 1-0 in Lyon. Jason Denayer speelde heel de wedstrijd voor Olympique Lyon, Jérémy Doku deed hetzelfde voor de Bretoenen. Lyon kam even aan de leiding, maar zag later op de avond ook Lille winnen. Rennes is tiende.

De wedstrijd werd gekenmerkt door veel strijd op het middenveld. Rennes nam iets meer risico, maar schoten van Sehrou Guirassy en Doku eindigden buiten het kader.

In de tweede helft bracht Doku ploegmaat Martin Grenier in stelling, zonder succes. Denayer gooide zich voor een schot van Clément Terrier. Uiteindelijk was het Lyon dat scoorde, Memphis Depay gaf de assist voor Houssem Aouar (78e).

Met Aaron Leye Iseka 72 minuten op het veld, verloor Metz met 0-1 thuis van Angers. Metz eindigde de wedstrijd met tien man na de uitsluiting van Alexandre Oukidja. Het doelpunt van Angelo Fulgini brengt Angers naar de negende positie. Metz staat zesde met 41 punten.

David held van Lille

Het gaat Jonathan David de laatste weken voor de wind bij Lille. Ook woensdag was de Canadese ex-speler van AA Gent trefzeker. In de absolute slotminuten deed hij de netten twee keer trillen, na onder meer een misser van doelman Mandanda. Zijn 8e en 9e competitiedoelpunt waren goed voor een 2-0-zege tegen Marseille.

Dankzij de driepunter blijft Lille op kop in de Ligue 1, met twee punten voorsprong op PSG. De Parijzenaars klopte Bordeaux met 1-0.