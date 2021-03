Beste voetballer ooit blij met zijn vaccin: “Maar de strijd is nog niet gestreden”

Een heuglijke dag voor Edson Arantes do Nascimento, roepnaam Pelé. De 80-jarige Braziliaan, beschouwd als de beste voetballer ooit, kreeg in zijn thuisland Brazilië zijn vaccin tegen Covid-19 toegediend.

“Vandaag was een onvergetelijke dag”, meldde Pelé via zijn Instagram. “Maar de strijd is nog niet gestreden. We moeten de discipline houden om levens te redden want we hebben de immuniteit nog niet bereikt. Was goed de handen en blijf zoveel als mogelijk thuis. Blijf ook het masker dragen en bewaar de sociale afstand. U helpt uw naaste door elkaar te helpen.”

Brazilië is één van de zwaarst getroffen landen en telt al vele slachtoffers sinds de start van de pandemie.