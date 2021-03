CD&V-voorzitter Joachim Coens: “Er kunnen gevolgen verbonden worden aan vaccin weigeren”

In ‘De Afspraak’ heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens woensdagavond gezegd dat er mogelijk gevolgen zullen komen voor wie een coronavaccin weigert, eens iedereen de kans heeft gehad er een te krijgen. Dan kan erover nagedacht worden om meer rechten te geven aan mensen die gevaccineerd zijn, vindt Coens. Hij pleitte ook voor een grotere buitenbubbel, die het Overlegcomité vrijdag zou moeten bekijken.

Coens werd in ‘De Afspraak’ gevraagd naar de kwestie van een “gespleten maatschappij”, waarbij sommigen gevaccineerd zijn en anderen niet. “Ik denk niet dat je mensen kunt verplichten om zich te laten vaccineren, maar ik denk dat er op termijn, als je de kans hebt gehad, wel consequenties moeten en zullen zijn.” Daar wordt volgens de CD&V-voorzitter al over nagedacht.

“Ik denk dat het belangrijkste is: eerst en vooral moet je de kans krijgen om gevaccineerd te worden. Als je spreekt over bestraffing, zonder dat je de kans hebt gekregen, dat is iets anders”, aldus Coens. “Maar als iedereen de kans heeft gekregen om gevaccineerd te zijn, en sommigen hebben dat niet wíllen doen, dan denk ik dat daar consequenties aan verbonden kunnen worden. Zoals wat betreft tewerkstelling of misschien buitenlandse reizen.”

Versoepelen

Coens zei ook dat hij wil dat het Overlegcomité vrijdag bekijkt of ook volwassenen in de buitenlucht in groepen van 10 personen bij elkaar mogen komen. “Er komen heel wat signalen vanuit de bevolking die aangeven dat de grens van aanvaardbaarheid bereikt is. Als de motivatie verdwijnt, stijgt ook de curve”, volgens Coens. Hij wil dat het Overlegcomité “een signaal” geeft van wat mogelijk is.

Sinds 1 februari mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot 10 personen aan buitenactiviteiten deelnemen. “Waarom niet consequent zijn en dat ook voor mensen ouder dan 18 jaar toelaten?”, vroeg Coens. “Als de cijfers stabiliseren, moet je kijken naar wat veilig kan gebeuren. Ik denk dat we buiten op een veilige manier wat soelaas kunnen bieden, zeker met dit mooie weer.”

Een datum voor wanneer zo’n maatregel zou kunnen ingaan, gaf Coens niet. “Wat veilig kan, moet je zo snel mogelijk doen. Maar je moet natuurlijk rekening houden met de virologische aspecten.”

