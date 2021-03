Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met politiehervorming na dood George Floyd

Meer dan negen maanden na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd heeft het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten ingestemd met een veelomvattende politiehervorming.

De naar Floyd vernoemde wet werd met een krappe meerderheid van 220 tegen 212 stemmen aangenomen. Of de hervorming nu door de Senaat geraakt, is niet zeker.

De hervormingen houden onder meer in dat de federale overheid zich gaat inspannen om het gebruik van wurggrepen door de politie te laten verbieden. Ook moet de gerechtelijke immuniteit van politieagenten worden beperkt om vervolging na geweldsincidenten makkelijker te maken.

Daarnaast komt er onder de paraplu van het ministerie van Justitie een landelijke database waarin informatie over het gedrag van agenten wordt bijgehouden. Op die manier moet onmogelijk worden gemaakt dat agenten die in het verleden de fout in zijn gegaan met het uitoefenen van geweld bij een ander politiekorps aan de slag kunnen gaan.

Afgezwakte versie

Het blijft nog maar de vraag of de politiehervormingen ook de benodigde meerderheid krijgen in het hogerhuis, de Senaat. Daar kunnen de Republikeinen de tekst blokkeren. Een afgezwakte versie zou meer kans kunnen maken. De “George Floyd Justice in Policing Act” kan in elk geval rekenen op de steun van president Joe Biden. Het Witte Huis stelde maandag dat het vertrouwen tussen de politie en burgers moet worden hersteld. “We kunnen dit vertrouwen niet herstellen als we politieagenten niet aansprakelijk stellen voor machtsmisbruik en actie ondernemen tegen systemisch wangedrag en racisme bij de politie”, aldus Biden.

De ongewapende George Floyd (46) werd op 25 mei vorig jaar in de stad Minneapolis om het leven gebracht toen een agent minutenlang met diens knie op Floyds nek drukte. In de video die van het incident is gemaakt roept Floyd meerdere malen dat hij geen lucht meer krijgt. De dood van George Floyd leidde in de Verenigde Staten en daarbuiten tot massale protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Het proces tegen de verdachte politieagenten gaat maandag van start.