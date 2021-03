En plots ligt er een hoop paardenmest voor je deur: “Dit kan toch geen vergissing zijn?”

Nijlen - De bewoners van het gebouw aan het einde van de Korenstraat in Nijlen schrokken zich een hoedje woensdagmiddag. Zonder dat een van de bewoners het gezien had, had iemand een grote hoop paardenmest voor de deur afgezet.

“Het moet heel snel gebeurd zijn, want we hebben echt niks gemerkt”, aldus de vrouw des huizes. “We hebben de politie gebeld, die hadden zoiets ook nog nooit meegemaakt. Ik zou niet weten wie dat hier geleverd heeft, vijanden hebben we niet. Een vergissing lijkt me ook straf, wie legt dat nu voor een deur. Voor ons is het een mysterie.”

“We hebben al een boer gevonden die het kan gebruiken”, zegt ze. “Nu moeten we nog iemand vinden die het kan wegbrengen. Een proper werkje is dat niet, maar ik hoop dat het hier weg is voor het gaat regenen.”