Taj Mahal ontruimd na bommelding

De Taj Mahal, de beroemdste bezienswaardigheid van India, is donderdag ontruimd na een bommelding. Toeristen moesten de site verlaten, nadat iemand in een telefoontje had laten weten dat hij het imposante marmeren mausoleum zou laten ontploffen. Dat is vernomen van de bevoegde politiechef.

Een ploeg ontmijners begon met een zoektocht naar explosieven op de site van het Unesco-werelderfgoed, maar voorlopig is niks gevonden. De politie neemt elk telefoontje ernstig, aldus de politiechef.

Een heerser van het Mogolrijk liet het grafmonument in de 17de eeuw bouwen als laatste rustplaats voor zijn echtgenote. Normaal bezoeken elk jaar zeven tot acht miljoen mensen het witte mausoleum. In 2020 was de Taj Mahal vanwege de coronacrisis een half jaar gesloten. Inmiddels zijn bezoekers, mits het in acht nemen van bepaalde veiligheidsmaatregelen, opnieuw welkom. India kent door corona weliswaar al bijna een jaar geen visa meer toe aan buitenlandse toeristen.